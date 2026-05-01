Le grand buffet européen Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Le grand buffet européen

Vendredi 29 mai 2026 de 18h30 à 21h30. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre du joli mois de l’Europe, nous vous invitons à partager sur des grandes tables un grand buffet européen avec entrées, plats, desserts avec des prestations culturelles et animations européennes tel un dîner spectacle aux couleurs de l’Europe.

Un buffet culturel pour découvrir l’Europe à travers sa nourriture et sa culture.



Au programme des animations à ce jour (susceptible d’être complétées)



● Alfons Alt présentera une de ses œuvres.

● Pierre Bissi nous présentera ses photographies d’art basées sur le mouvement

● Bastien Estaillard proposera un concert de guitare avec des morceaux dans différentes langues européennes

● La ligue d’improvisation des mauvaises graines (Les Fondus) feront une impro sur l’Europe (format à préciser)

● Concert de piano

● Conte en Kamishibaï avec Amitié Franco-Tchèque , Amitié Franco-Roumaine et l’équipe du Centre Franco-Allemand de Provence

● Animation et jeu plurilingue autour d’une carte de l’Europe. Participez au jeu Mon secret européen . Livres dans différentes langues à disposition des enfants.



Tombola Lots à gagner: Boite de Calissons offerte par Leonard Parli , bon de 10% de réduction à la boutique Van Dutch Aix-en-Provence, un paquet de nougat offert par les calissons du Roy René, un bon d’achat pour la botique Nouvel arrondissement, des produits proposés par l’Alsace en Provence ainsi que par la Librairie le Blason , “ Das Fundbüro der verlorenen Schätze Flammensturm”,“Le Bureau des trésors perdus Tempête de feu ”, “ Das Fundbüro der verlorenen Schätze Poseidons Dreizack”, “Le Bureau des trésors perdus Tempête de feu Le Trident de Poséidon ”, “Rulantica Die verborgene Insel”, “Rulantica L’île secrète offerts par Europapark



En coopération avec la Maison de l’Europe de Provence, Amitié Franco-Tchèque, Amitié Franco-Roumaine, l’AIAPA, le Repère Jeunesse, l’Association des Jumelages et des Relations Internationales, Polonica, la ligue d’improvisation des Mauvaises Graines (les Fondus), les calissons Leonard Parli, Van Dutch, les calissons du Roy René, l’Alsace en Provence, la librairie le Blason, Europapark et la PEEP Aix-en-Provence .

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

As part of the lovely Month of Europe, we invite you to share a large European buffet with appetizers, main courses and desserts, along with European cultural performances and entertainment, such as a dinner show in the colors of Europe.

L’événement Le grand buffet européen Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence