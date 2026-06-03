Le Grand Faux-ral au Palais de Tokyo Palais de Tokyo Paris
Le Grand Faux-ral au Palais de Tokyo Palais de Tokyo Paris samedi 20 juin 2026.
L’épreuve approche et le stress prend parfois le dessus ? Tu veux être prêt·e et te sentir serein·e le jour J ? Tu en as marre de réviser seul·e ?…
Entraîne-toi avec l’équipe de médiation du Palais de Tokyo et mets toutes les chances de ton côté pour le Grand oral de spécialité ! Le Grand faux-ral, c’est comme le Grand oral… mais pour de faux.
Dans les conditions de l’examen, prépare ton épreuve en passant devant un jury bienveillant et rassurant : on t’accueille en continu tout l’après-midi du samedi 20 juin pour une séance de coaching et de révisions sans pression ni enjeu, avec les conseils personnalisés de l’équipe pour réussir ton Grand oral.
Au programme :
- Des conseils pour placer ta voix, adapter ta posture, déjouer les pièges sans se sentir coincé·e
- Des temps de relaxation guidée pour gérer ton stress et contrôler ton souffle
- Un tour dans les expositions de la saison accompagné·e d’un·e médiateur·ice
Infos pratiques
Réserver sa place en remplissant le formulaire en lien.
Atelier coaching pour assurer au Grand oral de spécialité.
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Gratuit sous réservation d’un créneau dans le formulaire ci-contre.
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00
Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
https://palaisdetokyo.com/evenement/le-grand-faux-ral/?_gl=1%2a77nutr%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aODkzNTI1Mjk2LjE3ODAzMjY3NTg.%2a_ga_123%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgxMDc4ODkwMzY3%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgw +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo
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