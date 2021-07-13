LE GRAND JEU – 2021, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

LE GRAND JEU – 2021 13 juillet – 29 août 2021 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-07-13T10:00:00+02:00 – 2021-07-13T18:00:00+02:00

Fin : 2021-08-29T10:00:00+02:00 – 2021-08-29T18:00:00+02:00

Cage à grimper, cours de skate, jeux d’échecs, livres jeunesse, jeux d’éveil, ateliers, animations et surprises… Pendant tout l’été, profitez gratuitement d’activités sportives, cérébrales et ludiques, en plein air, sur le parvis de la Cité.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Pendant tout l’été, profitez gratuitement d’activités sportives, cérébrales et ludiques, en plein air, sur le parvis de la Cité. Sciences experimentales Evénements – Festicités