Le grand jeu – Animations d’été sur le parvis de la Cité, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Le grand jeu – Animations d’été sur le parvis de la Cité 14 juillet – 29 août 2020 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-07-14T10:00:00+02:00 – 2020-07-14T18:00:00+02:00

Fin : 2020-08-29T10:00:00+02:00 – 2020-08-29T18:00:00+02:00

Cage à grimper, rampe de skate, mur d’escalade, jeux d’échecs géants, jeux d’adresse et de stratégie en bois … pendant tout l’été, retrouvons-nous en plein air pour pratiquer des activités sportives et stratégiques, en accès libre et gratuit sur le parvis de la Cité !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Rampe de skate, mur d’escalade, jeux d’échecs géants, retrouvons-nous en plein air pour pratiquer des activités sportives et stratégiques, en accès libre et gratuit sur le parvis de la Cité ! Sciences et société Evénements – Festicités