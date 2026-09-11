Le Grand Rassemblement des Veilleurs, Micadanses, Paris

Informations pratiques

Le Grand Rassemblement des Veilleurs Samedi 19 septembre, 14h30 Micadanses Paris

entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pendant une après-midi, micadanses et ses alentours deviennent le terrain d’un parcours mêlant performances, installations et participations, pour un temps de célébration, de transmission et de partage. Le Grand Rassemblement réunit différentes générations de Veilleur·euses et d’artistes chorégraphiques de la compagnie WLDN, faisant dialoguer mémoires et expériences, héritage et renouveau, tout en ouvrant ce patrimoine chorégraphique à toutes et tous.

Des performances in situ et participatives, une installation des traces photographiques, manuscrites et sonores du projet ainsi qu’une marche ouverte à toutes et tous, seront organisées. Le public pourra également assister à la première du documentaire consacré au Cycle des Veilleurs, réalisé par Jérémy Tran. Joanne Leighton créera une nouvelle version de Traces, sur une composition musicale originale de Peter Crosbie, interprétée par un groupe intergénérationnel de dix danseur·euses, réunissant de fidèles artistes de la compagnie ainsi qu’une nouvelle génération d’interprètes.

Le Grand Rassemblement des Veilleurs a été imaginé afin d’interroger l’héritage de l’œuvre unique et monumentale Le Cycle des Veilleurs (2021 – 2025), créée pour l’Olympiade Culturelle des JOP de Paris 2024. C’est un événement fédérateur, porté par micadanses et le Paris Réseau Danse, fidèles partenaires de la compagnie depuis de nombreuses années.

Micadanses 15 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France https://micadanses.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://micadanses.com/billetterie-micadanses/ »}]

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Traces, Joanne Leighton / WLDN© Barret-Pigache