Le Grand salon et la salle Turenne : à la découverte d’espaces habituellement fermés au public, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Informations pratiques

Le Grand salon et la salle Turenne : à la découverte d’espaces habituellement fermés au public 19 et 20 septembre Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Grand salon et la salle Turenne

Deux espaces de prestige ouvrent exceptionnellement leurs portes : le Grand salon avec ses vues époustouflantes, donnant d’un côté sur la Seine et de l’autre côté sur le Dôme, et la salle Turenne, ancien réfectoire de l’époque de Louis XIV. Laissez-vous guider par un médiateur ou explorez à votre rythme grâce aux supports d’information proposés.

Informations pratiques

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Grand Salon (premier étage de la Cour d’honneur) / Salle Turenne (rez-de-chaussée / aile Orient)

Accès en continu sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée est l’un des musées les plus visités de France, avec plus de 1,3 millions de personnes par an. Au sein de l’Hôtel national des Invalides, fondé par Louis XIV, il abrite une des collections les plus riches du monde dans le domaine de l’histoire militaire. Ses collections retracent les conflits et valorisent les figures emblématiques de notre histoire. Le Dôme des Invalides, où repose Napoléon Ier, attire un large public international. Au-delà de ses collections, le musée de l’Armée propose une programmation culturelle particulièrement variée : expositions, conférences, concerts, projections cinématographiques et reconstitutions historiques.

Rattaché au ministère des Armées, le Musée contribue à la transmission des valeurs républicaines. Chaque année, près de 350 000 jeunes le visitent et participent à ses activités pédagogiques donnant des clés de compréhension de l’histoire du monde. Il est un véritable lieu de transmission, d’échange et de découverte. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

(Ouverture exceptionnelle) Visite libre du Grand salon et de la salle Turenne

© Paris, musée de l’Armée