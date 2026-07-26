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Le Grand Show Moteur! 10 ans pour la jeunesse Grand Rex Paris

lundi 21 septembre 2026 · Grand Rex · Paris

Le Grand Show Moteur! 10 ans pour la jeunesse Grand Rex Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Grand Rex
Adresse
1 bd de la poissonnière
Ville
75002 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Moins de 26 ans : gratuit<br>Plus de 26 ans : 10€</p>

Le 21 septembre prochain, Moteur! fête ses 10 ans au Grand Rex : 2 700 personnes réunies pour une soirée exceptionnelle, présentée par le journaliste Mohamed Bouhafsi, avec sur scène Samuel Le Bihan, Oxmo Puccino, Agnès Jaoui, Abd Al Malik, Barbara Pravi, Mathieu Kassovitz… et les véritables héros de la soirée : les jeunes que Moteur! accompagne depuis 10 ans.
Dix ans du Concours Moteur!, d’ateliers, de prises de parole, de confiance reconstruite, de talents révélés jusqu’au Festival de Cannes et plus loin encore. Cette soirée, c’est la célébration de tout cela – et de toutes les personnes qui, comme vous, partagent ces valeurs d’égalité des chances, d’inclusion et de croyance en la jeunesse.

Pour fêter ses 10 ans, Moteur! vous convie à une soirée hors du commun au Grand Rex : jeunes créatifs, personnalités du cinéma et amis de l’association réunis joyeusement pour la jeunesse.
Le lundi 21 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit sous condition

Moins de 26 ans : gratuit
Plus de 26 ans : 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 80 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-21T19:00:00+02:00_2026-09-21T23:00:00+02:00

Grand Rex 1 bd de la poissonnière  75002 Paris
https://www.helloasso.com/associations/moteur/evenements/soiree-de-gala-pour-les-10-ans-de-moteur-au-grand-rex https://www.facebook.com/LeProjetMoteur https://www.facebook.com/LeProjetMoteur


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