Le Grand Show Moteur! 10 ans pour la jeunesse Grand Rex Paris

Informations pratiques

Le 21 septembre prochain, Moteur! fête ses 10 ans au Grand Rex : 2 700 personnes réunies pour une soirée exceptionnelle, présentée par le journaliste Mohamed Bouhafsi, avec sur scène Samuel Le Bihan, Oxmo Puccino, Agnès Jaoui, Abd Al Malik, Barbara Pravi, Mathieu Kassovitz… et les véritables héros de la soirée : les jeunes que Moteur! accompagne depuis 10 ans.

Dix ans du Concours Moteur!, d’ateliers, de prises de parole, de confiance reconstruite, de talents révélés jusqu’au Festival de Cannes et plus loin encore. Cette soirée, c’est la célébration de tout cela – et de toutes les personnes qui, comme vous, partagent ces valeurs d’égalité des chances, d’inclusion et de croyance en la jeunesse.

Pour fêter ses 10 ans, Moteur! vous convie à une soirée hors du commun au Grand Rex : jeunes créatifs, personnalités du cinéma et amis de l’association réunis joyeusement pour la jeunesse.

Le lundi 21 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit sous condition

Moins de 26 ans : gratuit

Plus de 26 ans : 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 80 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-21T19:00:00+02:00_2026-09-21T23:00:00+02:00

Grand Rex 1 bd de la poissonnière 75002 Paris

https://www.helloasso.com/associations/moteur/evenements/soiree-de-gala-pour-les-10-ans-de-moteur-au-grand-rex https://www.facebook.com/LeProjetMoteur https://www.facebook.com/LeProjetMoteur



Afficher la carte du lieu Grand Rex et trouvez le meilleur itinéraire

