Le Grand Tout, Cinéma LUX, Caen
Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:29:00+01:00
Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:29:00+01:00
Rencontre avec Aminatou Echard, réalisatrice
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy
Festival altérités – Comment va le Grand Tout ? Demande Garba à Nicole. Le Grand Tout pour eux deux, c’est la famille, l’Histoire, le quotidien, les étoiles, les bricoles, le temps qui passe comme … Cinéma LUX Le Grand Tout