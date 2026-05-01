Le Guinguette du Moul’U Chez Fabrico Valence

Valence

Le Guinguette du Moul’U

Chez Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 22:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Musique, cuisine, jardinage et bonne humeur la Guinguette du Moulin Urbain revient pour une soirée festive et participative ouverte à toutes et tous.

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Chez Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 34 78 06 tierslieunourriciervalence@parenthese.org

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English :

Music, cooking, gardening and good cheer: the Guinguette du Moulin Urbain returns for a festive, participatory evening open to all.

L’événement Le Guinguette du Moul’U Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme