Le Harem et son contraire: pour un retournement iconographique, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Le Harem et son contraire: pour un retournement iconographique Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Sur la base d’un ouvrage récemment paru, ancré au Maroc et dans l’histoire marocaine, la question d’une iconographie du Harem, toujours surdéterminée par l’orientalisme, sera examinée dans ses implicites politiques et ses implicites relatifs au genre. Sur cette base il y a matière à proposer une contre-iconographie orientaliste, alternative visuelle au rêve pictural et colonial du Harem dans la perspective d’une possible contre-histoire.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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