Le Harem et son contraire: pour un retournement iconographique, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau
Le Harem et son contraire: pour un retournement iconographique, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Le Harem et son contraire: pour un retournement iconographique Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Sur la base d’un ouvrage récemment paru, ancré au Maroc et dans l’histoire marocaine, la question d’une iconographie du Harem, toujours surdéterminée par l’orientalisme, sera examinée dans ses implicites politiques et ses implicites relatifs au genre. Sur cette base il y a matière à proposer une contre-iconographie orientaliste, alternative visuelle au rêve pictural et colonial du Harem dans la perspective d’une possible contre-histoire.
Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
.
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 16 avril 2026
- Le Printemps des Sports Equestres Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 22 avril 2026
- Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau 22 avril 2026
- Un séjour au Pays de Fontainebleau en vélo électrique, au départ de Paris Fontainebleau Seine-et-Marne 1 mai 2026
- Bonneau International Poney Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 7 mai 2026