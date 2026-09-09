Le Héros de Berlin, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Le Héros de Berlin Jeudi 8 octobre, 20h15 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:15:00+02:00 – 2026-10-08T22:08:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:15:00+02:00 – 2026-10-08T22:08:00+02:00

Projection suivie d’une rencontre avec Etienne Dubslaff ( Maître de conférences en civilisation allemande à l’Université Paris Nanterre)

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=067W9 »}]

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