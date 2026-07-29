Le Horla de Guy de Maupassant Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Le Horla de Guy de Maupassant

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

À partir de 12 ans

En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ? Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec ses interrogations et ses démons.

NOMINATION AUX CYRANOS 2022 MEILLEURE MISE EN SCÈNE

Un voyage épique et fantastique LE DAUPHINE LIBÉRÉ

Mis en scène avec un tact infini LE CANARD ENCHAINÉ

Une éclatante réussite SCIENCES ET AVENIR

A vivre intensément OUEST FRANCE

Auteur Guy de Maupassant / Adaptation Frédéric Gray

Mise en scène Frédéric Gray assisté d’Olivier Troyon

Distribution Complète Guillaume Blanchard et Frédéric Gray

Production A La Folie Théâtre

Durée 1H30 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Le Horla de Guy de Maupassant

L’événement Le Horla de Guy de Maupassant Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais