Le Horla de Guy de Maupassant Théâtre Municipal Sens
vendredi 12 février 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Le Horla de Guy de Maupassant
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
À partir de 12 ans
En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ? Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec ses interrogations et ses démons.
NOMINATION AUX CYRANOS 2022 MEILLEURE MISE EN SCÈNE
Un voyage épique et fantastique LE DAUPHINE LIBÉRÉ
Mis en scène avec un tact infini LE CANARD ENCHAINÉ
Une éclatante réussite SCIENCES ET AVENIR
A vivre intensément OUEST FRANCE
Auteur Guy de Maupassant / Adaptation Frédéric Gray
Mise en scène Frédéric Gray assisté d’Olivier Troyon
Distribution Complète Guillaume Blanchard et Frédéric Gray
Production A La Folie Théâtre
Durée 1H30 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Le Horla de Guy de Maupassant
L’événement Le Horla de Guy de Maupassant Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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