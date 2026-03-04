Le JACP Chante et fait son cinéma, Théâtre de la Nouvelle France, Le Chesnay-Rocquencourt

Le JACP Chante et fait son cinéma Samedi 28 mars, 20h30 Théâtre de la Nouvelle France Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Arrangements et direction : José Fallot

Interprète féminine et arrangements vocaux : Carole Sergent

Théâtre de la Nouvelle France 9 Rue Pottier, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Le JACP Chante et fait son cinéma