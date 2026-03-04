Le JACP Chante et fait son cinéma, Théâtre de la Nouvelle France, Le Chesnay-Rocquencourt

Le JACP Chante et fait son cinéma Théâtre de la Nouvelle France Le Chesnay-Rocquencourt

Le JACP Chante et fait son cinéma, Théâtre de la Nouvelle France, Le Chesnay-Rocquencourt samedi 28 mars 2026.

Le JACP Chante et fait son cinéma Samedi 28 mars, 20h30 Théâtre de la Nouvelle France Yvelines

15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Arrangements et direction : José Fallot

Interprète féminine et arrangements vocaux : Carole Sergent

Théâtre de la Nouvelle France 9 Rue Pottier, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Le JACP Chante et fait son cinéma