Le jardin de Diane et la galerie des Cerfs, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
Le jardin de Diane et la galerie des Cerfs, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Le jardin de Diane et la galerie des Cerfs 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Pendant huit siècles, les souverains qui se sont succédé sur le trône de France ont fréquenté Fontainebleau. Leur séjour régulier tient principalement à leur passion pour la chasse qu’ils pratiquaient dans leur immense forêt, agrandissant et embellissant le Château pour donner un cadre de qualité à leur loisir favori, témoin de leur faste et de leur magnificence. La visite du jardin de Diane et de la galerie des Cerfs sera l’occasion d’évoquer les travaux considérables d’agrandissement et d’embellissement du Château et des jardins sous le règne d’Henri IV, passionné de chiens et de chasse.
Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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