Le jardin de Diane et la galerie des Cerfs du Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Le jardin de Diane et la galerie des Cerfs du Château de Fontainebleau 6 et 7 juin Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Les réservations se font au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Pendant huit siècles, les souverains qui se sont succédé sur le trône de France ont fréquenté Fontainebleau. Leur séjour régulier tient principalement à leur passion pour la chasse qu’ils pratiquaient dans leur immense forêt, agrandissant et embellissant le Château de Fontainebleau pour donner un cadre de qualité à leur loisir favori, témoin de leur faste et de leur magnificence. La visite du jardin de Diane et de la galerie des Cerfs sera l’occasion d’évoquer les travaux considérables d’agrandissement et d’embellissement du Château et des jardins sous le règne d’Henri IV, passionné de chiens et de chasse.

Visite réalisée par Gérard Tendron (président d’honneur de l’Association des Amis du Château de Fontainebleau)

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau, France Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0160715060 http://www.chateaudefontainebleau.fr Les jardins du Domaine de Fontainebleau dont la création remonte à François Ier offrent aujourd’hui un aspect très varié, illustrant l’évolution de l’art du jardin en France depuis plus de trois siècles. Le domaine s’étend sur 130 ha : jardin régulier, jardin paysager et parc forestier en sont les principaux éléments de constitution. Voiture : A6 – sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications château. Train : Gare de Lyon direction de Montargis, Sens, Montereau ou La Roche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction Château, puis arrêt Château.

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