Le jardin de la Béchade, Jardin de la Béchade, Bordeaux

Le jardin de la Béchade Mercredi 24 juin, 18h30 Jardin de la Béchade Gironde

5€, gratuit étudiants et moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T18:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Le jardin de la Béchade est un espace discret et relativement méconnu. Il accueille pourtant derrière son mur de clôture, sur plus d’un hectare, de vénérables arbres tricentenaires, soixante espèces différentes de chênes venant du monde entier mais aussi l’étonnant Oranger des Osages, une essence importée d’Amérique du nord au début du XIXe siècle pour l’ornement exotique des parcs et jardins. La Béchade est le témoignage de ces grandes propriétés encore nombreuses au début du XXe siècle au-delà des boulevards.

Visite animée par l’association Pétronille et la LPO Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 24 juin à 18h (durée : 1h30)

Rdv à l’entrée du jardin au niveau du rond-point, rue de la Béchade

5€, gratuit étudiants et moins de 18 ans

Réservation : www.petronille.org

Jardin de la Béchade 21 Rue de la Béchade, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.petronille.org »}] [{« link »: « http://www.petronille.org »}]

Visite animée par l’association Pétronille et la LPO Nouvelle-Aquitaine visite jardin

Fréderic Deval – mairie de Bordeaux