Le jardin des Sens : « Au-delà du regard », Domaine Les Mûriers, La Rochelle

Le jardin des Sens : « Au-delà du regard » 6 et 7 juin Domaine Les Mûriers Charente-Maritime

100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin des Sens : « Au-delà du regard »

À deux pas de la Porte Royale, ancienne entrée de la ville emblématique de La Rochelle, Perma Odyssée ouvre les portes de son jardin « Les Mûriers ».

Dans un écrin de verdure, venez éveiller vos sens dans tous les sens ! Pendant tout le week-end, nous vous proposerons une visite guidée du jardin avec un parcours conçu pour célébrer la vue sous toutes ses formes, et accessible à tous.

Domaine Les Mûriers 2 rue Basse de Saint-Eloi 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 76 86 33 37 Ancien Fief de « Gourville », ce vaste jardin présente un écosystème varié avec trois arbres remarquables.Situé aux portes des anciennes fortifications de la Ville de La Rochelle, cet écrin de verdure se dévoile tout au long du week-end en proposant balade, goûter, exposition, animations… Venez vivre un moment au rythme de la nature et découvrir l’histoire de ce lieu improbable. À vélo, à pied, en bus ligne 4, à 15 min de la gare, des parkings pour garer sa voiture

Le jardin des Sens : « Au-delà du regard »

florence CLOCHARD©