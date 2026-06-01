Le programme à La Rochelle, CLLAJ 17, La Rochelle

Le programme à La Rochelle 2 – 5 juin CLLAJ 17 Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:00:00+02:00

Contacts du CLLAJ : https://cllaj17.fr/

CLLAJ 17 22 Rue Villeneuve, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cllaj17.fr/ »}] [{« link »: « https://cllaj17.fr/ »}]

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