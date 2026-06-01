Le jardin des sens, Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie, Besançon

Le jardin des sens Samedi 6 juin, 15h00 Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie Doubs

Rendez-vous devant la statue de Jouffroy d’Abbans, avenue d’Helvétie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Besançon, Ville d’art et d’histoire et la Direction Biodiversité et Espaces Verts s’associent pour vous faire découvrir plusieurs lieux du centre-ville. Découvrez comment histoire, nature et gestion paysagère s’entremêlent.

Mobilisez vos 5 sens lors de la découverte de ce jardin et de son aménagement.

Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie Avenue de l’Helvétie – 25000 Besançon Besançon 25000 Mouillère Doubs Bourgogne-Franche-Comté Étiquetage en braille.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Besançon, Ville d’art et d’histoire et la Direction Biodiversité et Espaces Verts s’associent pour vous faire découvrir plusieurs lieux du centre-ville. et …

© Besançon ville d’art et d’histoire