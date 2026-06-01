Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le jardin des sens, Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie, Besançon

Le jardin des sens, Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie, Besançon

Le jardin des sens, Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie, Besançon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le jardin des sens, Promenade d'Helvétie

Adresse : Avenue de l'Helvétie - 25000 Besançon

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Rendez-vous devant la statue de Jouffroy d’Abbans, avenue d’Helvétie

Le jardin des sens Samedi 6 juin, 15h00 Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie Doubs

Rendez-vous devant la statue de Jouffroy d’Abbans, avenue d’Helvétie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Besançon, Ville d’art et d’histoire et la Direction Biodiversité et Espaces Verts s’associent pour vous faire découvrir plusieurs lieux du centre-ville. Découvrez comment histoire, nature et gestion paysagère s’entremêlent.
Mobilisez vos 5 sens lors de la découverte de ce jardin et de son aménagement.

Le jardin des sens, Promenade d’Helvétie Avenue de l’Helvétie – 25000 Besançon Besançon 25000 Mouillère Doubs Bourgogne-Franche-Comté Étiquetage en braille.
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Besançon, Ville d’art et d’histoire et la Direction Biodiversité et Espaces Verts s’associent pour vous faire découvrir plusieurs lieux du centre-ville. et …

© Besançon ville d’art et d’histoire

À voir aussi à Besançon (Doubs)