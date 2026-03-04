Le jardin du dedans, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le jardin du dedans Mercredi 11 mars, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen, le Jardin du dedans est un jeu créé par Psycom avec le soutien d’Unicef et est animé par les services civiques d’Uniscité. Il permet de sensibiliser les enfants à la santé mentale et d’aider les adultes à aborder ces questions complexes avec eux.

Le Jardin du dedans c’est « quelque chose qu’on imagine pour expliquer quelque chose qu’on ne voit pas ».

Pour des enfants de 8 à 11 ans.

Suivi d’une lecture d’histoire en kamishibaï.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] [{« link »: « https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/ »}, {« link »: « https://www.psycom.org/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Un jeu conçu pour les 8-11 ans Le jardin du dedans La Fabrique du citoyen

© Psycom