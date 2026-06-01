Le jardin Majorelle, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Le jardin Majorelle Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Retrouvez cette conférence dans la salle des colonnes du Château de Fontainebleau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Cette conférence propose une découverte du jardin Majorelle (Marrakech, Maroc), explorant son histoire, ses influences artistiques et son rôle actuel face aux enjeux environnementaux :

Le jardin Majorelle, créé par Jacques Majorelle (1886 – 1962), célébra en 2024 son centenaire. Ce siècle d’existence fait de ce lieu d’exception un terrain de questionnements extrêmement divers. Né dans un contexte colonial, ce jardin est tout autant influencé par l’école Nancéienne des arts décoratifs, qui berça les débuts de la vie du créateur, que des traditions agricoles arabo-andalouses. Ce petit territoire, concentré d’exotisme et de couleurs, source d’inspiration du peintre, est aujourd’hui également un lieu aux avant-postes des bouleversements climatiques et de la fragilisation du vivant. Comment préserver le genius loci dans un contexte mouvant ?

Conférence par Marc Jeanson (Muséum d’histoire naturelle)

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau, France Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0160715060 http://www.chateaudefontainebleau.fr Les jardins du Domaine de Fontainebleau dont la création remonte à François Ier offrent aujourd’hui un aspect très varié, illustrant l’évolution de l’art du jardin en France depuis plus de trois siècles. Le domaine s’étend sur 130 ha : jardin régulier, jardin paysager et parc forestier en sont les principaux éléments de constitution. Voiture : A6 – sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications château. Train : Gare de Lyon direction de Montargis, Sens, Montereau ou La Roche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction Château, puis arrêt Château.

Conférence « Le jardin Majorelle »