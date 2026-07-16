Le jeu de l’amour et du hasard, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

vendredi 4 décembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Le jeu de l’amour et du hasard Vendredi 4 décembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 32 € – 2e série : 28 € – Abonné 1re série : 29 € – Moins de 26 ans : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:05:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:05:00+01:00

DE MARIVAUX

MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC CHERBOEUF

ADIB CHEIKHI OU QUENTIN GOUVERNEUR OU IVAN DU PONTAVICE (DORANTE EN ALTERNANCE), JEAN-CHRISTOPHE QUENON (M. ORGON), VINCENT ODETTO (MARIO), LUCILE JEHEL (SILVIA), BRYAN SCHMITT (ARLEQUIN), JUSTINE TEULIÉ (LISETTE)

ASSISTANT MISE EN SCÈNE ANTOINE LEGRAS

SCÉNOGRAPHIE FRÉDÉRIC CHERBOEUF ET ADIB CHEIKHI

LUMIÈRE TOM KLEFSTAD

DÉCORS MATTHIEU GAMBIER

COSTUMES ÉMILIE MALFAISAN

CRÉATION SONORE STÉPHANIE VÉRISSIMO

PRODUCTION COLLECTIF L’ÉMEUTE ET JUMO PRODUCTION

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX

DURÉE 1H35

Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario.

Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent.

Une adaptation brillante signée Frédéric Cherboeuf, portée par une jeune troupe débordante d’énergie et d’audace, qui s’empare avec talent de ce chef-d’œuvre du théâtre classique, succès du dernierFestival Off d’Avignon.

« Un champ de bataille de tentations » TÉLÉRAMA TT

« Pendant une heure trente, les cœurs et les corps sont mis à l’épreuve pour notre plus grand plaisir » LE FIGARO

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

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