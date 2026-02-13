Le juste poids, Parc Aubert, Le Chesnay-Rocquencourt

Le juste poids Dimanche 5 avril, 09h30 Parc Aubert Yvelines

Comment participer ?

Étape 1 :

Observez attentivement et estimez le poids du panier garni.

Étape 2 :

Remplissez le bulletin de participation mis à votre disposition le dimanche 5 avril entre 9 h 30 et 12 h 30, dans le cadre de la chasse aux œufs organisée par la Ville.

Étape 3 :

La personne ayant indiqué le poids le plus proche, au centième de gramme près, remporte le panier garni !

Parc Aubert Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Organisé par l’Association Le Chesnay-Rocquencourt Entreprises, en partenariat ave la Ville

Ville du Chesnay-Rocquencourt