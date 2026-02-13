Le juste poids, Parc Aubert, Le Chesnay-Rocquencourt
Le juste poids, Parc Aubert, Le Chesnay-Rocquencourt dimanche 5 avril 2026.
Le juste poids Dimanche 5 avril, 09h30 Parc Aubert Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T09:30:00+02:00 – 2026-04-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-05T09:30:00+02:00 – 2026-04-05T12:30:00+02:00
Comment participer ?
Étape 1 :
Observez attentivement et estimez le poids du panier garni.
Étape 2 :
Remplissez le bulletin de participation mis à votre disposition le dimanche 5 avril entre 9 h 30 et 12 h 30, dans le cadre de la chasse aux œufs organisée par la Ville.
Étape 3 :
La personne ayant indiqué le poids le plus proche, au centième de gramme près, remporte le panier garni !
Parc Aubert Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Organisé par l’Association Le Chesnay-Rocquencourt Entreprises, en partenariat ave la Ville
Ville du Chesnay-Rocquencourt