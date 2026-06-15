Le Lac des Cygnes Loft Cinémas Châtellerault
Le Lac des Cygnes Loft Cinémas Châtellerault dimanche 13 décembre 2026.
Châtellerault
Le Lac des Cygnes
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 18:20:00
Date(s) :
2026-12-13
Le prince Siegfried est sommé par ses parents de choisir une épouse, mais au bord d’un lac il rencontre une mystérieuse femme-cygne, Odette, ensorcelée par le sorcier Rothbart. Seul un serment sincère peut la sauver. Captivé, il lui jure un amour éternel, jusqu’à sa rencontre avec Odile, le cygne noir… .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Lac des Cygnes
L’événement Le Lac des Cygnes Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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