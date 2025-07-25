Le Lac des Cygnes Le Spot Mâcon

Un rêve de ballet Le Lac des cygnes L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.

Le “Lac des cygnes” est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de “danse des quatre petits cygnes” bien au-delà du public amateur de ballet. En bref une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà.

Le “Lac des cygnes” est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’”International Festival Ballet” garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

International Festival Ballet

Ensemble danse sur

Direction artistique Alex Bogutsky

Depuis l’été 2022, le St Petersburg Festival Ballet porte un nouveau nom.

Choqué et affecté par la guerre d’agression inhumaine menée par la Russie contre l’Ukraine, le célèbre ensemble de ballet change de nom et s’appelle désormais

“International Festival Ballet”.

Par ce changement, les artistes expriment leur position claire comme de l’eau de roche. Le Festival Ballet est un ballet international qui pense au-delà des frontières nationales et qui représente l’entente et la cohabitation dans la poésie de l’art, de la musique et de la danse. Depuis le début de la guerre, les artistes ont exprimé leur position contre l’agression russe par de nombreuses actions de protestation avant leurs représentations. C’est pourquoi ils sont désormais également menacés par la Russie. L’ensemble, qui compte par ailleurs un grand nombre d’artistes ukrainiens, se considère d’autant plus comme un ballet de la paix et de la cohésion entre tous les hommes.

L’”International Festival Ballet” est un ensemble de haut niveau qui convainc dans le monde entier par son élégance classique rigoureuse, son souffle de fraîcheur du vingt-et-unième siècle et sa performance de danse parfaite. La troupe est composée de 42 danseurs. Tous les danseurs sont diplômés des meilleures écoles de ballet russes telles que l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, l’Académie chorégraphique d’État de Kiev, l’Académie de chorégraphie de Moscou, l’École de ballet d’Oufa et l’Académie de ballet de Perm. En outre, l’ensemble a collaboré avec les meilleurs théâtres de ballet et a remporté de nombreux prix et distinctions lors de festivals et de concours internationaux de ballet. Ainsi, les 42 danseurs de l’”International Festival Ballet” constituent l’une des plus belles et des plus fortes compagnies de ballet, mais aussi l’une des plus renommées au monde.

FESTIVAL ORCHESTRA

Directeur artistique & chef d’orchestre Normunds Vaicis Le Festival Orchestra a été fondé par des musiciens talentueux de Moldavie, de Hongrie, d’Ukraine et de Lettonie. Le directeur artistique et chef d’orchestre principal est un chef d’orchestre renommé, le maestro Normunds Vaicis. Le répertoire de l’orchestre comprend des œuvres de Ravel, Debussy, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, Massenet, Faure et Albegis, Gounod et bien d’autres. La musique de ballets classiques tels que Swan Lake, Nutcracker, La Belle au bois dormant, Giselle, Don Quichotte et bien d’autres est au cœur du répertoire. L’orchestre a collaboré avec des ensembles de ballet renommés de Russie, d’Ukraine et de Biélorussie. L’orchestre du festival se produit avec grand succès en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et dans d’autres pays européens et, malgré son effectif relativement réduit, il s’est imposé comme l’un des meilleurs orchestres de ballet d’Europe. Dans un avenir proche, ils joueront les saisons de ballet russes pour la célèbre compagnie International Festival Ballet en Scandinavie, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche. .

