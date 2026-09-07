LE LANGAGE DES OISEAUX – Collectif Maw Maw Awena Burgess et Marie Girardin, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
LE LANGAGE DES OISEAUX – Collectif Maw Maw Awena Burgess et Marie Girardin 18 et 19 novembre Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Pass famille : tout le monde à 5€ (dans la limite de 2 adultes/famille) Adulte sup. 10€ / Enfant sup. 5€ – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h – Réservation au 0321873715
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T10:00:00+01:00 – 2026-11-18T10:35:00+01:00
Fin : 2026-11-19T14:30:00+01:00 – 2026-11-19T15:05:00+01:00
Prenez place dans un grand nid cabane, et suivez l’histoire de deux exploratrices qui se lancent sur la piste d’un oiseau qui a subitement disparu. Que signifient les traces mystérieuses qu’il laisse à son passage ? Leur aventure les mène à travers une forêt, où elles feront plusieurs rencontres inattendues. Un spectacle immersif, composé de matières sonores étonnantes, d’ombres et d’images animées qui nous emmènent à l’exploration d’un monde mystérieux.
+ 3 ans
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]
Théâtre
© Vincent Muteau
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