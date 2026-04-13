Le langage des tissus marocains chez les Fortuny, Château de Fontainebleau – chapelle haute Saint-Saturnin, Fontainebleau

Le langage des tissus marocains chez les Fortuny Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapelle haute Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Ce dialogue s’attachera à analyser le traitement pictural et symbolique des tissus dans l’œuvre de Mariano Fortuny Marsal (1838–1874), figure majeure de l’orientalisme espagnol, à la lumière des études postcoloniales et des travaux de Gaëtan de Clérambault. Elle abordera ensuite l’influence de l’art et de l’artisanat marocains dans l’œuvre textile de son fils, Mariano Fortuny y Madrazo, à partir d’une comparaison entre les textiles marocains de la collection Fortuny (Musée du costume de Madrid) et les productions de son atelier vénitien. La discussion s’ouvrira enfin sur les relations Orient/Occident et la symbolique des tissus chez le père et le fils Fortuny.

Château de Fontainebleau – chapelle haute Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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