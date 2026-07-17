Le livre de la jungle, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Le livre de la jungle Samedi 7 novembre, 18h00 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

6 à 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:50:00+01:00

Fin : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:50:00+01:00

Inspiré de l’univers du Livre de la Jungle, le trio Journal Intime transforme la célèbre bande-son du film en un terrain de jeu musical aussi inventif que déjanté. Sur scène, les trois musiciens sont rejoints par un danseur incarnant un irrésistible Mowgli et par un performeur-régisseur qui participe à cette joyeuse aventure.

Entre fanfare miniature, théâtre visuel, danse et effets spéciaux bricolés avec génie, les personnages imaginés par Rudyard Kipling prennent vie dans une succession de tableaux burlesques. Sans un mot, mais avec une incroyable inventivité, le spectacle convoque l’esprit des grands films comiques et l’émerveillement des aventures d’enfance.

À la fois concert, ballet loufoque et épopée poétique, cette création célèbre le plaisir du jeu, de l’imagination et du partage. Un spectacle familial irrésistible qui embarque petits et grands dans une fête musicale aussi drôle que jubilatoire.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Le trio Journal Intime revisite Le Livre de la Jungle en spectacle musical loufoque et burlesque. Concert, danse et théâtre visuel mêlés autour d’un Mowgli espiègle.

Benjamin Rupin