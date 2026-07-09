Le livre de la jungle Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Inspiré de l’univers du Livre de la Jungle, le

trio Journal Intime transforme la célèbre bande-son du film en un terrain de

jeu musical aussi inventif que déjanté. Sur scène, les trois musiciens sont

rejoints par un danseur incarnant un irrésistible Mowgli et par un

performeur-régisseur qui participe à cette joyeuse aventure.

Entre fanfare miniature, théâtre visuel, danse et

effets spéciaux bricolés avec génie, les personnages imaginés par Rudyard

Kipling prennent vie dans une succession de tableaux burlesques. Sans un mot,

mais avec une incroyable inventivité, le spectacle convoque l’esprit des grands

films comiques et l’émerveillement des aventures d’enfance.

À la fois concert, ballet loufoque et épopée poétique,

cette création célèbre le plaisir du jeu, de l’imagination et du partage. Un

spectacle familial irrésistible qui embarque petits et grands dans une fête

musicale aussi drôle que jubilatoire.

Le trio Journal Intime revisite Le Livre de la Jungle en spectacle musical loufoque et burlesque. Concert, danse et théâtre visuel mêlés autour d’un Mowgli espiègle. Fête familiale jubilatoire et inventive.

Le samedi 07 novembre 2026

de 18h00 à 18h50

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-07T19:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T19:50:00+01:00

Date(s) : 2026-11-07T18:00:00+02:00_2026-11-07T18:50:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5628&lng=1



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