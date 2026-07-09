Le livre de la jungle Conservatoire Léo Delibes Clichy
samedi 7 novembre 2026 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Inspiré de l’univers du Livre de la Jungle, le
trio Journal Intime transforme la célèbre bande-son du film en un terrain de
jeu musical aussi inventif que déjanté. Sur scène, les trois musiciens sont
rejoints par un danseur incarnant un irrésistible Mowgli et par un
performeur-régisseur qui participe à cette joyeuse aventure.
Entre fanfare miniature, théâtre visuel, danse et
effets spéciaux bricolés avec génie, les personnages imaginés par Rudyard
Kipling prennent vie dans une succession de tableaux burlesques. Sans un mot,
mais avec une incroyable inventivité, le spectacle convoque l’esprit des grands
films comiques et l’émerveillement des aventures d’enfance.
À la fois concert, ballet loufoque et épopée poétique,
cette création célèbre le plaisir du jeu, de l’imagination et du partage. Un
spectacle familial irrésistible qui embarque petits et grands dans une fête
musicale aussi drôle que jubilatoire.
Le trio Journal Intime revisite Le Livre de la Jungle en spectacle musical loufoque et burlesque. Concert, danse et théâtre visuel mêlés autour d’un Mowgli espiègle. Fête familiale jubilatoire et inventive.
Le samedi 07 novembre 2026
de 18h00 à 18h50
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-07T19:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T19:50:00+01:00
Date(s) : 2026-11-07T18:00:00+02:00_2026-11-07T18:50:00+02:00
Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5628&lng=1
Afficher la carte du lieu Conservatoire Léo Delibes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Clichy (Paris)
- Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy, Clichy 19 septembre 2026
- Le conte d’Hiver Pavillon Vendôme Clichy 20 septembre 2026
- Thibault Cauvin Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy 3 octobre 2026
- F.A.I.L. Clichy Hall Clichy 7 octobre 2026
- Gildaa + Arthur Ely Conservatoire Léo Delibes Clichy 16 octobre 2026