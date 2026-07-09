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Le livre de la jungle Conservatoire Léo Delibes Clichy

samedi 7 novembre 2026 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy

Le livre de la jungle Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Inspiré de l’univers du Livre de la Jungle, le
trio Journal Intime transforme la célèbre bande-son du film en un terrain de
jeu musical aussi inventif que déjanté. Sur scène, les trois musiciens sont
rejoints par un danseur incarnant un irrésistible Mowgli et par un
performeur-régisseur qui participe à cette joyeuse aventure.

Entre fanfare miniature, théâtre visuel, danse et
effets spéciaux bricolés avec génie, les personnages imaginés par Rudyard
Kipling prennent vie dans une succession de tableaux burlesques. Sans un mot,
mais avec une incroyable inventivité, le spectacle convoque l’esprit des grands
films comiques et l’émerveillement des aventures d’enfance.

À la fois concert, ballet loufoque et épopée poétique,
cette création célèbre le plaisir du jeu, de l’imagination et du partage. Un
spectacle familial irrésistible qui embarque petits et grands dans une fête
musicale aussi drôle que jubilatoire.

Le trio Journal Intime revisite Le Livre de la Jungle en spectacle musical loufoque et burlesque. Concert, danse et théâtre visuel mêlés autour d’un Mowgli espiègle. Fête familiale jubilatoire et inventive.
Le samedi 07 novembre 2026
de 18h00 à 18h50
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-07T19:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T19:50:00+01:00
Date(s) : 2026-11-07T18:00:00+02:00_2026-11-07T18:50:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre  92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5628&lng=1


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