Le Livre des rois: histoire d’un texte et d’un sauvetage. Découverte d’un manuscrit, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

Le Livre des rois: histoire d’un texte et d’un sauvetage. Découverte d’un manuscrit Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Sans réservation. Dans la limite des places disponibles : 17 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

En 2025, grâce au soutien de la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale pour la vitalité artistique complété par celui de la Fondation Université et Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, la Bnu a procédé à la restauration d’un des plus précieux manuscrits persans de sa collection : un manuscrit composé dans la région de Chiraz aux alentours de 1470, qui contient une partie du texte du célèbre Livre des rois (Shahnameh) de Firdowsi.

Découverte de l’œuvre et du périple de ce manuscrit depuis Mumbai jusqu’à Strasbourg et à sa récente renaissance sous les doigts de sa restauratrice, en compagnie d’Emmanuel Marine, conservateur à la Bnu.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

En 2025, grâce au soutien de la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale pour la vitalité artistique complété par celui de la Fondation Université et Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, la Bnu a à …

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