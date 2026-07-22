Le Livre sur la Place Conférence Jean & Romain Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Le Livre sur la Place Conférence Jean & Romain

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Myriam Anissimov est une grande biographe, spécialiste notamment de Romain Gary. Après de longues années d’enquête, elle se concentre sur l’amour de Romain Gary pour Jean Seberg dont naîtra un fils, Alexandre, leur séparation et sur le décès tragique de la jeune femme. Un récit qui trouvera des échos dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque.

Myriam Anissimov, Jean & Romain (Grasset)

Dans le cadre du Livre sur la Place.Tout public

0 .

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Myriam Anissimov is a renowned biographer, specializing in particular in Romain Gary. After many years of research, she focuses on Romain Gary’s love for Jean Seberg—with whom he had a son, Alexandre—their separation, and the young woman’s tragic death. This story will resonate with the media library’s heritage collections.%A0%A0

Myriam Anissimov,%A0Jean & Romain (Grasset)

%A0As part of the “Livre sur la Place” event.

L’événement Le Livre sur la Place Conférence Jean & Romain Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY