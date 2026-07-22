Le Livre sur la Place Conférence Jean & Romain Médiathèque Manufacture Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Le Livre sur la Place Conférence Jean & Romain
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Myriam Anissimov est une grande biographe, spécialiste notamment de Romain Gary. Après de longues années d’enquête, elle se concentre sur l’amour de Romain Gary pour Jean Seberg dont naîtra un fils, Alexandre, leur séparation et sur le décès tragique de la jeune femme. Un récit qui trouvera des échos dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque.
Myriam Anissimov, Jean & Romain (Grasset)
Dans le cadre du Livre sur la Place.Tout public
0 .
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Myriam Anissimov is a renowned biographer, specializing in particular in Romain Gary. After many years of research, she focuses on Romain Gary’s love for Jean Seberg—with whom he had a son, Alexandre—their separation, and the young woman’s tragic death. This story will resonate with the media library’s heritage collections.%A0%A0
Myriam Anissimov,%A0Jean & Romain (Grasset)
%A0As part of the “Livre sur la Place” event.
L’événement Le Livre sur la Place Conférence Jean & Romain Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles Musée de l’École de Nancy Nancy 26 août 2026
- Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO Rives de Meurthe Nancy 26 août 2026
- Festival Camp Climat Nancy 2026 Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 27 août 2026
- Concert Amours d’été Grooves en mouvement et rythmes d’été Rives de Meurthe Nancy 27 août 2026
- La dernière patiente, Cameo Saint Sébastien, Nancy 27 août 2026