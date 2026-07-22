Le Livre sur la Place Conférence La BnF de A à Z Bibliothèque Stanislas Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Stanislas · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Le Livre sur la Place Conférence La BnF de A à Z
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la BNF, Le Livre sur la Place vous propose de découvrir et de comprendre les missions de cet incroyable établissement public. La Bibliothèque nationale de France a pour mission de collecter, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire national. Oui mais encore ? Discussion entre le président de la BnF, Gilles Pécout et Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt.
Dans le cadre du Livre sur la Place.Adultes
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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
As part of a new partnership with the BNF, Le Livre sur la Place invites you to discover and understand the missions of this incredible public institution. The National Library of France is dedicated to collecting, preserving, enriching, and sharing the nation’s documentary heritage. But what else? A discussion between BnF President Gilles Pécout and Philippe Claudel, President of the Académie Goncourt.
As part of Le Livre sur la Place.
L’événement Le Livre sur la Place Conférence La BnF de A à Z Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY
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