Le Livre sur la Place Conférence Prix Ginkgo Louis Pasteur Salle Poirel Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Le Livre sur la Place Conférence Prix Ginkgo Louis Pasteur
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La 7e édition du prix Ginkgo Louis Pasteur récompense le livre audio La collision de Paul Gasnier (Gallimard) lu par Pierre Rochefort. Un roman-récit sensible sur le deuil qui interroge les fractures de notre société. Une réflexion essentielle aujourd’hui.
Dans le cadre du Livre sur la Place.Tout public
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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
The 7th edition of the Ginkgo-Louis Pasteur Prize has been awarded to the audiobook *La collision* by Paul Gasnier (Gallimard), read by Pierre Rochefort. A sensitive novel and narrative about grief that examines the divisions in our society. An essential reflection for today.
As part of the “Livre sur la Place” festival.
L’événement Le Livre sur la Place Conférence Prix Ginkgo Louis Pasteur Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY
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