Le Livre sur la Place Nancy
Le Livre sur la Place Nancy vendredi 11 septembre 2026.
Nancy
Le Livre sur la Place
Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
48e édition du festival de la rentrée littéraire, plus de 500 auteurs et des centaines de moments partagés, que ce soit en dédicace ou en rencontres.Tout public
0 .
Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The 48th edition of the Literary Back-to-School Festival, featuring more than 500 authors and hundreds of shared moments, whether at book signings or meet-and-greets.
L’événement Le Livre sur la Place Nancy a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY
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