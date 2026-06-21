Le Livre sur la Place Nancy vendredi 11 septembre 2026.

Nancy

Le Livre sur la Place

Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

48e édition du festival de la rentrée littéraire, plus de 500 auteurs et des centaines de moments partagés, que ce soit en dédicace ou en rencontres.Tout public

0 .

Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 48th edition of the Literary Back-to-School Festival, featuring more than 500 authors and hundreds of shared moments, whether at book signings or meet-and-greets.

L’événement Le Livre sur la Place Nancy a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY