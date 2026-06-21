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Le Livre sur la Place Nancy

Le Livre sur la Place Nancy vendredi 11 septembre 2026.

Adresse
Place de la Carrière
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Le Livre sur la Place

Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

48e édition du festival de la rentrée littéraire, plus de 500 auteurs et des centaines de moments partagés, que ce soit en dédicace ou en rencontres.Tout public
0  .

Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

The 48th edition of the Literary Back-to-School Festival, featuring more than 500 authors and hundreds of shared moments, whether at book signings or meet-and-greets.

L’événement Le Livre sur la Place Nancy a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY

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