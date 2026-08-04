Le Loup des archives Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 26 septembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Le Loup des archives
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Les Archives de Sens et du Grand Sénonais proposent
À la recherche de sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans une immense bibliothèque magique. Mais elle se retrouve nez à truffe avec le loup qui tient l’accueil !
Une rencontre déjantée, humoristique et musicale…
Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’amusent autant que leurs enfants !
Avec Mathilde Morin ou Mahaut de Courrèges ou Lucie Skut pour le loup, Éléa Grégoire ou Cladie Léon Malanda pour l’orpheline.
Mise en scène Éléa Grégoire. Texte Marie-Odile Mergnac
Chorégraphies Mathilde Morin
[ infos pratiques ]
De 6 à 11 ans
durée 55 min .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Loup des archives
L’événement Le Loup des archives Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 août 2026
- Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens 4 août 2026
- Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau ! Sens 5 août 2026
- Visite guidée Carte blanche à Monsieur Brousse Agence d’Attractivité Sens Intense Sens 7 août 2026
- Guinguette des promenades Sens 7 août 2026