Le Loup des archives Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Le Loup des archives

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Archives de Sens et du Grand Sénonais proposent

À la recherche de sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans une immense bibliothèque magique. Mais elle se retrouve nez à truffe avec le loup qui tient l’accueil !

Une rencontre déjantée, humoristique et musicale…

Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’amusent autant que leurs enfants !

Avec Mathilde Morin ou Mahaut de Courrèges ou Lucie Skut pour le loup, Éléa Grégoire ou Cladie Léon Malanda pour l’orpheline.

Mise en scène Éléa Grégoire. Texte Marie-Odile Mergnac

Chorégraphies Mathilde Morin

[ infos pratiques ]

De 6 à 11 ans

durée 55 min .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Loup des archives

L’événement Le Loup des archives Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais