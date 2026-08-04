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Le Loup des archives Rue Saint-Pierre le Vif Sens

samedi 26 septembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Saint-Pierre le Vif
Adresse
La Scène
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Le Loup des archives

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Les Archives de Sens et du Grand Sénonais proposent

À la recherche de sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans une immense bibliothèque magique. Mais elle se retrouve nez à truffe avec le loup qui tient l’accueil !
Une rencontre déjantée, humoristique et musicale…
Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’amusent autant que leurs enfants !

Avec Mathilde Morin ou Mahaut de Courrèges ou Lucie Skut pour le loup, Éléa Grégoire ou Cladie Léon Malanda pour l’orpheline.
Mise en scène Éléa Grégoire. Texte Marie-Odile Mergnac
Chorégraphies Mathilde Morin

[ infos pratiques ]
De 6 à 11 ans

durée 55 min   .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03 

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English : Le Loup des archives

L’événement Le Loup des archives Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais

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