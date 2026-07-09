Le Loup qui voulait faire de la musique Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

samedi 24 avril 2027 · Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort

Informations pratiques

Belfort

Le Loup qui voulait faire de la musique

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 15:00:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Il était une fois un loup qui adorait la musique. A la moindre note, ses moustaches frémissaient, sa queue se tortillait… il fallait le voir se dandiner !

Il s’appelait Loup.

C’est ainsi que débute Le loup qui voulait faire de la musique , le nouvel album de la célèbre série, à paraître en octobre.

Emballé par le ukulélé, Loup se lance dans l’apprentissage de la musique. Soutenu par ses amis Demoiselle Yéti, Gros Louis, Louve, Valentin et Joshua –, il affronte les défis des premières notes, progresse et s’amuse tellement qu’il décide de monter un groupe et de donner un concert ! Entraînant à sa suite toute la bande pour une nouvelle aventure musicale pleine de surprises !

Pour son adaptation scénique, les personnages emblématiques prennent vie grâce à un groupe de comédien.nes / musicien.nes / chanteur.ses. Les chansons originales, signées Orianne Lallemand et Guillaume Aldebert, rythment le concert.

Un spectacle festif, humoristique et poétique, accessible dès 3 ans. .

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Loup qui voulait faire de la musique

L’événement Le Loup qui voulait faire de la musique Belfort a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)