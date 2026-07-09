Le Loup qui voulait faire de la musique Grand Kursaal Besançon
jeudi 22 avril 2027 · Grand Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Le Loup qui voulait faire de la musique
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22 19:00:00
fin : 2027-04-22
Date(s) :
2027-04-22
Il était une fois un loup qui adorait la musique. A la moindre note, ses moustaches frémissaient, sa queue se tortillait… il fallait le voir se dandiner !
Il s’appelait Loup.
C’est ainsi que débute Le loup qui voulait faire de la musique , le nouvel album de la célèbre série, à paraître en octobre.
Emballé par le ukulélé, Loup se lance dans l’apprentissage de la musique. Soutenu par ses amis Demoiselle Yéti, Gros Louis, Louve, Valentin et Joshua –, il affronte les défis des premières notes, progresse et s’amuse tellement qu’il décide de monter un groupe et de donner un concert ! Entraînant à sa suite toute la bande pour une nouvelle aventure musicale pleine de surprises !
Pour son adaptation scénique, les personnages emblématiques prennent vie grâce à un groupe de comédien.nes / musicien.nes / chanteur.ses. Les chansons originales, signées Orianne Lallemand et Guillaume Aldebert, rythment le concert.
Un spectacle festif, humoristique et poétique, accessible dès 3 ans. .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Loup qui voulait faire de la musique
L’événement Le Loup qui voulait faire de la musique Besançon a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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