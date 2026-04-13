Le lycée les Chartrons fête l’Europe, Lycée les chartrons, Bordeaux
Le lycée les Chartrons fête l’Europe, Lycée les chartrons, Bordeaux jeudi 7 mai 2026.
Le lycée les Chartrons fête l’Europe Jeudi 7 mai, 08h30 Lycée les chartrons Gironde
entrée libre pour les élèves du lycée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T08:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T08:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Sur cette journée, les léèves du lycée vont être sensibilisés à l’Europe par le biais d’ateliers ludiques, de rencontres avec des jeunes Ambassadeurs des Valeurs européennes, des entrepreneurs, des jeunes ayant suivi des mobilités.
Ils découvriront ainsi les possibilités de mobilité, la culture européenne, les ambitions européennes d’entrepreneurs.
Lycée les chartrons 130 rue du jardin public Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Fête de l’Europe au lycée avec organisation d’ateliers, conférences, rencontres… journée Europe mobilités Erasmus
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