Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne
Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne mercredi 20 mai 2026.
Aÿ-Champagne
Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne
Ville d’Aÿ Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-20
Du 20 au 29 mai, vivez une semaine de concerts exceptionnels au cœur de la Champagne !
5 soirées, 5 ambiances musicales uniques.Tout public
Du 20 au 29 mai, vivez une semaine de concerts exceptionnels au cœur de la Champagne !
5 soirées, 5 ambiances musicales uniques.
Mercredi 20 mai 20h30
Eglise Saint Brice d’Aÿ Deutz Trio
Mardi 26 mai 19h30
Castel Jeanson Divarius
Mercredi 27 mai 19h30
Chants Ukrainiens
Jeudi 28 mai 19h30
Salle des fêtes Hautvillers Trio à cordes
Vendredi 29 mai 19h30
Pressoria Quatuor les Colombines
15 € spectacle 45 € les 4 spectacles Gratuit 16 .
Ville d’Aÿ Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
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English : Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne
From May 20 to 29, enjoy a week of exceptional concerts in the heart of Champagne!
5 evenings, 5 unique musical atmospheres.
L’événement Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-30 par Reims Tourisme & Congrès
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