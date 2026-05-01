Aÿ-Champagne

Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne

Ville d’Aÿ Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-20

Du 20 au 29 mai, vivez une semaine de concerts exceptionnels au cœur de la Champagne !

5 soirées, 5 ambiances musicales uniques.Tout public

Du 20 au 29 mai, vivez une semaine de concerts exceptionnels au cœur de la Champagne !

5 soirées, 5 ambiances musicales uniques.

Mercredi 20 mai 20h30

Eglise Saint Brice d’Aÿ Deutz Trio

Mardi 26 mai 19h30

Castel Jeanson Divarius

Mercredi 27 mai 19h30

Chants Ukrainiens

Jeudi 28 mai 19h30

Salle des fêtes Hautvillers Trio à cordes

Vendredi 29 mai 19h30

Pressoria Quatuor les Colombines

15 € spectacle 45 € les 4 spectacles Gratuit 16 .

Ville d’Aÿ Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

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English : Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne

From May 20 to 29, enjoy a week of exceptional concerts in the heart of Champagne!

5 evenings, 5 unique musical atmospheres.

L’événement Le Mai Musical d’Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-04-30 par Reims Tourisme & Congrès