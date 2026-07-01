LE MAL DE MERE, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

LE MAL DE MERE Samedi 27 février 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

30€ / 24€ / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T20:30:00+01:00 – 2027-02-27T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-27T20:30:00+01:00 – 2027-02-27T21:30:00+01:00

Une comédie fable drôle et touchante sur la filiation !

Le jour de Noël, Moïse (Max Boublil), psychanalyste fragile et appliqué, reçoit en urgence dans son cabinet une patiente pas comme les autres : Madeleine (Claire Nadeau). Réclamant de toute urgence une oreille à qui se confier, Madeleine, fantasque, envahissante et débordante de vie, n’a pourtant que faire du cadre de l’analyse, gardant pour elle le mystère de sa vie passée.

En pleine crise personnelle, Moïse, aidé de son psy-superviseur (Pierre-Olivier Scotto), va devoir lutter contre ses émotions grandissantes, le fantôme du transfert « mère-fils » planant sur sa relation avec sa patiente.

Entre disputes, rires et thérapie, jusqu’où ira la collision entre ces deux êtres assoiffés d’amour ?

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4083 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Une comédie fable drôle et touchante sur la filiation !

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