Le Marché de Noël d’Amiens Rue des 3 cailloux Amiens

Amiens

Le Marché de Noël d’Amiens

Rue des 3 cailloux Place Gambetta Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-11-20

Chaque année, le centre-ville d’Amiens accueille le plus grand Marché de Noël du nord de la France. Plus d’une centaine de chalets rouges jalonnent 2 km d’allées illuminées, de la place René Goblet à la place de l’Hôtel de Ville. Idées cadeaux, spécialités de Noël et gourmandises régionales rythment la visite dans une ambiance féerique.

Horaires lundi 14h–20h ; mardi au dimanche 11h–20h ; samedi 11h–21h. Fermé le 25 décembre et le 24 décembre à 17h.

Chaque année, le centre-ville d’Amiens accueille le plus grand Marché de Noël du nord de la France. Plus d’une centaine de chalets rouges jalonnent 2 km d’allées illuminées, de la place René Goblet à la place de l’Hôtel de Ville. Idées cadeaux, spécialités de Noël et gourmandises régionales rythment la visite dans une ambiance féerique.

Horaires lundi 14h–20h ; mardi au dimanche 11h–20h ; samedi 11h–21h. Fermé le 25 décembre et le 24 décembre à 17h. .

Rue des 3 cailloux Place Gambetta Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 72 14 09

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English :

Every year, Amiens town center plays host to the largest Christmas market in northern France. Over a hundred red chalets line 2 km of illuminated aisles, from Place René Goblet to Place de l?Hôtel de Ville. Gift ideas, Christmas specialities and regional delicacies punctuate the visit in a magical atmosphere.

Opening hours: Monday 2pm-8pm; Tuesday to Sunday 11am-8pm; Saturday 11am-9pm. Closed December 25 and December 24 at 5pm.

L’événement Le Marché de Noël d’Amiens Amiens a été mis à jour le 2009-11-13 par OT D’AMIENS