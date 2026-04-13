Le Maroc au sein du futur parcours des arts de l’Islam au Louvre, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Le Maroc au sein du futur parcours des arts de l’Islam au Louvre Vendredi 5 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

À l’époque où se constitue au Louvre la collection des arts de l’Islam essentiellement autour des productions d’Asie occidentale, les autorités françaises au Maroc choisissent d’ouvrir des musées dans le protectorat pour y exposer les productions locales. Les œuvres provenant du Maroc ne seront dès lors mises à l’honneur au Louvre qu’à partir de 2013. En souhaitant renouveler son récit, le futur parcours muséal du département des arts de l’Islam continuera de donner toute sa place à cet art, présenté au sein d’un Maghreb des routes et des échanges. Fragments de minbars, linteaux et des corbeaux de bois sculpté… ces œuvres joindront leurs voix à celles des autres centres de production en terres d’Islam pour évoquer ces arts dans toutes leurs dimensions.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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