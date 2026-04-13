Le Maroc dans le contexte du Maghreb et du monde arabe, collections et expositions de l’IMA, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau
Le Maroc dans le contexte du Maghreb et du monde arabe, collections et expositions de l’IMA, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Le Maroc dans le contexte du Maghreb et du monde arabe, collections et expositions de l’IMA Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Depuis sa création, l’Institut du monde arabe entretient des liens étroits avec le Maroc pour promouvoir la richesse de son histoire et la vitalité de sa scène artistique. Par ses expositions, à Paris comme au Maroc, et par les collections de son musée et de sa photothèque, l’IMA souligne la singularité de ce pays au sein du Maghreb et du monde arabe, en dialogue avec l’Europe, et interroge les formes de modernité qui s’y déploient et son positionnement artistique actuel, à travers des perspectives croisées entre la Tunisie, l’Algérie et le Maroc.
Carte blanche à l’Institut du monde Arabe
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
.
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 16 avril 2026
- Le Printemps des Sports Equestres Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 22 avril 2026
- Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau 22 avril 2026
- Un séjour au Pays de Fontainebleau en vélo électrique, au départ de Paris Fontainebleau Seine-et-Marne 1 mai 2026
- Bonneau International Poney Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 7 mai 2026