Le Maroc panafricain, réseaux artistiques et développements institutionnels, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Le Maroc panafricain, réseaux artistiques et développements institutionnels Samedi 6 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

La future Cité de la culture africaine-Musée du continent, en cours de réalisation à Rabat, et qui aura pour vocation de promouvoir la richesse de la créativité africaine, la programmation panafricaine du MACAAL, le musée d’Art contemporain africain Al Maaden de Marrakech, confiée à Meriem Berrada, en charge de la direction artistique, et dont les orientations incluent, décoloniser, cohabiter ou promettre, la foire d’art internationale 1-54, plateforme majeure consacrée à l’art contemporain africain et à sa diaspora, qui réunit chaque année à Marrakech, mais aussi à Londres, des galeries issues des pays africains et d’autres dédiées à la création marocaine sont autant de jalons de la relation culturelle renouvelée entre le Maroc et le continent africain. Des expositions nombreuses telles que « Trésors de l’Islam en Afrique : de Tombouctou à Zanzibar » ou « L’Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours » attestent également cette priorité. Des artistes enfin, au premier chef desquels, M’Barek Bouhchichi, qui développe une démarche artistique centrée sur l’analyse des mécanismes de discrimination à l’encontre des Berbères noirs du sud du Maroc, font voir ce mouvement profond qu’évoqueront, l’artiste précité, Meriam Berrada, déjà nommée, et Abdellah Karroum, ex directeur du MATAF (Doha), fondateur et directeur artistique du lieu d’art L’appartement 22 et curateur indépendant.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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