Le Mas Sanier fête ses 60 ans, Mas Sanier, Alès

Le Mas Sanier fête ses 60 ans Samedi 6 juin, 10h00 Mas Sanier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le Mas Sanier, centre de loisirs historique d’Alès, célébrera ses 60 ans. Les familles pourront profiter gratuitement d’une grande kermesse, de jeux en bois, d’activités sportives (athlétisme, tir à l’arc, escrime), mais aussi d’une ferme pédagogique.

Du côté des temps forts, le conte “Le Mas Sanier au fil du temps” sera à découvrir à 10h45, 11h30, 14h30 et 15h45. Un jeu “Poule-Renard-Vipère” sera organisé à 10h45, avant la pause repas (pique-nique tiré du sac) de 12h30 à 13h30. À 14h30, une balle aux prisonniers rassemblera les participants, suivie d’un goûter et d’un flashmob à 17h.

Enfin, une capsule temporelle contenant des ibjets sélectionnés par les enfants sera enterrée à 17h30.

Mas Sanier 39 Avenue Vincent d’Indy, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Rendez-vous est donné samedi 6 juin pour participer à une journée festive et animée !