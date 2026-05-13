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« Le Messie » de Haendel par le Chœur Sans Frontières et l’ensemble Les Muses Galantes Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris

« Le Messie » de Haendel par le Chœur Sans Frontières et l’ensemble Les Muses Galantes Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris

« Le Messie » de Haendel par le Chœur Sans Frontières et l’ensemble Les Muses Galantes Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux

Adresse : 12 Rue des Blancs Manteaux

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Plein tarif : 35 euros</p><p>Tarif étudiant : 20 euros</p>

Œuvre magistrale d’une telle
force qu’elle traverse les siècles depuis 1741.
Grâce à une narration claire, elle témoigne de la spiritualité que
Haendel cherchait à exprimer et porte un message qui lui tenait à cœur,
rendre l’humain meilleur.
Œuvre donnée pour la première fois en 1742 à Dublin dans le cadre
d’un concert caritatif, il est rapporté que le roi
d’Angleterre se serait levé, sans doute en frissonnant
d’émotion, en entendant l’Alléluya
C’est dire combien nous sommes heureux de
vivre cette grande aventure et conscients du privilège de
travailler ce Messie et de le donner avec l’ensemble Les Muses Galantes
sous la direction d’Olivier Frontière. Bonheur décuplé
quand il est partagé avec le public. Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Splendide jaillissement d’espérance et de joie, le Messie de Haendel nous offre une vaste palette émotionnelle.
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h00 à 17h30
payant

Plein tarif : 35 euros

Tarif étudiant : 20 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T17:30:00+02:00

Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 Rue des Blancs Manteaux  75004 Paris
https://www.choeursansfrontieres.fr +33611593949


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