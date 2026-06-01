Le Mirage (As-Sarab), Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Le Mirage (As-Sarab) Dimanche 7 juin, 19h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T19:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:10:00+02:00

Fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:10:00+02:00

En 1947, sous le protectorat français, les autorités locales distribuent des sacs de farine aux plus pauvres. Dans l’un de ses sacs, le jeune fermier Mohamed découvre une importante somme d’argent. Tentant d’échapper à sa condition sociale, il rejoint la ville où il rencontre le saltimbanque Ali Ben Ali, cousin marocain de Chaplin et Buster Keaton. L’unique long métrage d’Ahmed Bouanani est un important jalon de l’histoire du cinéma marocain : à la fois raconté et chanté, Le Mirage s’appuie sur la littérature et les traditions orales du Maroc pour déployer une fable historique qui ne dissimule pas pour autant sa colère à l’égard de la réalité quotidienne des années 70 pendant lesquelles son scénario a été écrit.

« Un homme découvre de l’argent dans un sac de farine. C’est le début de la fable. Une fable qui se situe entre hier et demain, entre le silence et le cri, et qui s’achève, brutale, comme une désillusion. Dans ce monde carte-postale, tout est prétexte à faire rire, et peut-être à faire réfléchir. Mais il ne faut pas réfléchir à la manière d’un miroir. Le labyrinthe est tissé dans la trame de l’aventure traditionnelle ; au bout du labyrinthe : le soleil ou le cauchemar. Le feu de joie final serait une pauvre offrande au futur. » (Ahmed Bouanani, La Septième porte. Une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986, p. 154)

Avec Mohamed El Habachi, Mohamed Saïd Afifi, Fatima Regragui

précédé de

Petite histoire en marge du cinématographe

Ahmed Bouanani signe un court hommage à Mohamed Osfour, pionnier autodidacte du cinéma marocain, dont il se sent l’héritier. Produit dans le cadre des actualités projetées au cinéma, ce court métrage venait prolonger à l’époque le premier manuscrit de son projet de livre, La Septième porte, encore à l’état d’ébauche. Mohamed Osfour n’a jamais cessé de collaborer, notamment en tant que régisseur, à la réalisation de nombreux films marocains, et également à une centaine de films internationaux tournés au Maroc, parmi lesquels La Septième porte d’André Zwobada et Othello d’Orson Welles.

Ahmed Bouanani / Maroc / 1973 / Documentaire / 7’

En collaboration avec le Centre Cinématographique Marocain, la Cinémathèque marocaine et les Archives Bouanani

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Ahmed Bouanani, Le Mirage (As-sarab), 1980 © Centre Cinématographique Marocain – Cinémathèque marocaine – Archives Bouanani