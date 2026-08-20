Le Montoulon, un site de hauteur, Le Montoulon,, Privas
dimanche 20 septembre 2026 · Le Montoulon, · Privas
Informations pratiques
Le Montoulon, un site de hauteur Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Montoulon, Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Dominant la ville, ce promontoire rocheux, fruit d’un ancien volcan, est un emplacement stratégique depuis près de 2000 ans.
D’un château détruit en 1629 lors du siège, il fut réaménagé au XIXe par le Père Chiron. Venez découvrir son histoire….
Le Montoulon, place des Récollets 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475208181 Dominant la ville, ce promontoire rocheux, fruit d’un ancien volcan, est un emplacement stratégique depuis près de 2000 ans.
D’un château détruit en 1629 lors du siège, il fut réaménagé au XIXe par le Père Chiron. boucle d’environ 2 km, un peu de dénivelé
Dominant la ville, ce promontoire rocheux, fruit d’un ancien volcan, est un emplacement stratégique depuis près de 2000 ans.
©OTPCA
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