Le Motel des destins croisés Comédie CDN de Reims Reims
mardi 1 juin 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Le Motel des destins croisés
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-01 19:00:00
fin : 2027-06-01 20:30:00
Date(s) :
2027-06-01 2027-06-02
Tout public
Le Motel des destins croisés
Conception, texte et mise en scène Eva Carmen Jarriau
· Expérience théâtrale immersive & numérique · Intercal ·
Et si, au lieu de nous isoler, les smartphones pouvaient nous réunir ? Dans cette création au dispositif scénique inédit, le public est convié à participer à l’histoire et à devenir le bâtisseur d’un rêve nocturne.
Expérience théâtrale, immersive et numérique, Le Motel des destins croisés invite le public à venir en aide à Didier, personnage endormi dont les nuits sont hantées par les conséquences d’une rupture amoureuse. Pour construire cette forme hybride qui mêle nouvelles technologies et spectacle, Eva Carmen Jarriau transforme un objet connecté ultra-contemporain en une ludique “Clef des songes”. Confié aux spectateurs, ce smartphone revisité leur adresse les consignes à suivre afin d’aider Didier à réaliser les scénarios de ses rêves. Découvrant les chambres d’un nocturne motel, les participants sont amenés à déambuler dans les espaces visibles et invisibles, et à devenir acteurs, le temps d’une symbiose collective, d’une narration riche et pleine d’humour.
Extrait
Équipier du rêve, tu ne crains plus la course.
Tu es le pèlerin, le fou,
Celui qui tombe et retrouve la voie.
Réveille-toi, nous dansons avec toi.
Le Motel des destins croisés, Eva Carmen Jarriau
Dates
Mardi 01 juin 19h
Mercredi 02 juin 15h
Public Tout public dès 10 ans
Durée 1h30
Infos+ / Avertissement
Personnes mobilité réduite adaptation de la déambulation
Personnes sensibles à la lumière point de vigilance (lumières fortes occasionnelles) .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Motel des destins croisés
L’événement Le Motel des destins croisés Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims 15 août 2026
- Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Comédie CDN de Reims Reims 1 septembre 2026