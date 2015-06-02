Le Motel des destins croisés Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Le Motel des destins croisés

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-01 19:00:00

fin : 2027-06-01 20:30:00

Date(s) :

2027-06-01 2027-06-02

Tout public

Le Motel des destins croisés

Conception, texte et mise en scène Eva Carmen Jarriau

· Expérience théâtrale immersive & numérique · Intercal ·

Et si, au lieu de nous isoler, les smartphones pouvaient nous réunir ? Dans cette création au dispositif scénique inédit, le public est convié à participer à l’histoire et à devenir le bâtisseur d’un rêve nocturne.

Expérience théâtrale, immersive et numérique, Le Motel des destins croisés invite le public à venir en aide à Didier, personnage endormi dont les nuits sont hantées par les conséquences d’une rupture amoureuse. Pour construire cette forme hybride qui mêle nouvelles technologies et spectacle, Eva Carmen Jarriau transforme un objet connecté ultra-contemporain en une ludique “Clef des songes”. Confié aux spectateurs, ce smartphone revisité leur adresse les consignes à suivre afin d’aider Didier à réaliser les scénarios de ses rêves. Découvrant les chambres d’un nocturne motel, les participants sont amenés à déambuler dans les espaces visibles et invisibles, et à devenir acteurs, le temps d’une symbiose collective, d’une narration riche et pleine d’humour.

Extrait

Équipier du rêve, tu ne crains plus la course.

Tu es le pèlerin, le fou,

Celui qui tombe et retrouve la voie.

Réveille-toi, nous dansons avec toi.

Le Motel des destins croisés, Eva Carmen Jarriau

Dates

Mardi 01 juin 19h

Mercredi 02 juin 15h

Public Tout public dès 10 ans

Durée 1h30

Infos+ / Avertissement

Personnes mobilité réduite adaptation de la déambulation

Personnes sensibles à la lumière point de vigilance (lumières fortes occasionnelles) .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Le Motel des destins croisés

L’événement Le Motel des destins croisés Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne