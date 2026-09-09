Le Musée Alsacien se refait une beauté !, Musée alsacien, Strasbourg

Informations pratiques

Le Musée Alsacien se refait une beauté ! Samedi 17 octobre, 11h15 Musée alsacien Bas-Rhin

Participation gratuite sur inscription. L’inscription sera possible à partir du 07 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:15:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:15:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Le musée est fermé… Visitez-le !

Les bâtiments du musée et de ses réserves remontent au XVIIe siècle et sont inscrits aux Monuments historiques. Les infiltrations récurrentes lors de fortes pluies mettant en péril les œuvres, il faut refaire à neuf l’ensemble des couvertures et des charpentes. Les travaux de restauration des toitures, composées de tuiles plates alsaciennes artisanales, nécessitent la fermeture du musée et le déménagement des œuvres.

Une occasion unique de pénétrer dans un musée vide, avant la restructuration du parcours de visite et le retour des œuvres.

Musée alsacien 23 quai Saint-Nicolas, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388525001 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-alsacien [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 68 98 50 00 »}]

Le musée est fermé… Visitez-le !

©Julien-Roussel